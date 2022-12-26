Китай прекращает ежедневную публикацию числа случаев ковида

Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила о том, что прекращает публикацию ежедневных данных о количестве положительных тестов на COVID-19. Эта обязанность передается Китайскому центру по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает китайское издание Global Times. При этом не уточняется, с какой периодичностью CDC Китая будет публиковать эти данные.

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"CDC Китая опубликует соответствующую информацию о COVID-19 для изучения и справки", - говорится в кратком заявлении комиссии.

Газета пишет, что это разумный шаг.

На днях агентство Bloomberg сообщило, что суточная заболеваемость ковидом в Китае достигла 37 млн случаев, хотя большинство из них были просто результатами тестов без каких-либо симптомов.

Отказ от публикации данных стал очередным шагом китайских властей по смягчению ограничительных мер и выходу из режима пандемии. Ранее было отменено обязательное тестирование и ряд других мер.

По поручению CDC Медицинский колледж Пекинского союза провел опрос о ситуации с ковидом в стране в соцсети Sina Weibo, в котором приняли участие около 470 тыс. человек. Колледж анализирует результаты, которые послужат ориентиром для мер по борьбе с ковидом.

Китаевед Николай Вавилов отмечал ранее, что после почти трех лет жесточайших карантинных мер Китай ждет действительно большая проблема - реальная заболеваемость ковидом и другими ОРЗ. Это связано с тем, что у китайцев сильно ослаб иммунитет в результате длительной изоляции.

Новости из Китая пока подтверждают этот прогноз. В разных провинциях сообщают о сотнях тысячах заболеваний в день. Перед лицом растущего числа случаев комиссии по здравоохранению уже потребовала от государственных больниц увеличить количество отделений интенсивной терапии и количество мест в реанимациях, пишет Global Times.

Как сообщает Reuters, реанимации в Китае переполнены. По словам пекинского врача Говарда Бернштейна, проработавшего в экстренной медицине более трех десятилетий, он никогда не видел ничего подобного.

"Больница просто перегружена сверху донизу", - сказал Бернштейн.

Большинство пациентов в реанимациях пожилые и будто бы они почти все не были вакцинированы, хотя вакцинировано более 90% китайцев, и с точки зреня теории вероятностей крайне маловероятно, что несколько процентов непривитых китайцев перегрузили всю систему здравоохранения.

По оценкам британской компании Airfinity, занимающейся обработкой медицинских данных, более 5 тыс. человек, вероятно, умирают каждый день от ковида в Китае. Однако это просто оценки британцев. В Британии в "ковидные" смерти записывали все, когда был положительный результат теста, вне зависимости от реальной причины смерти. Ранее Китай сузил свое определение для "ковидных" смертей, считая только те, которые связаны с пневмонией или дыхательной недостаточностью, вызванными ковидом.