Уничтоженные в КБР боевики готовили теракт по заданию украинских спецслужб

В Кабардино-Балкарии уничтожены два боевика, готовившие теракт в городе Чегем по заданию украинских спецслужб, сообщает ФСБ РФ.

"Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан РФ, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ "ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике", - говорится в сообщении ведомства.

После теракта боевики планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, но были ликвидированы.

Как сообщалось, при задержании сотрудниками ФСБ в лесу на окраине Нальчика подозреваемые оказали сопротивление. Ответным огнем они были убиты. На месте перестрелки нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство весом два килограмма в тротиловом эквиваленте.

Также сообщалось, что мужчины собирались взорвать военкомат в Чегеме.