27 Декабря 2022
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
Фото: НАК

В Нальчике ликвидировали двух рецидивистов, планировавших взорвать военкомат

На окраине Нальчика ликвидировали двоих мужчин, собиравшихся взорвать военкомат в Чегеме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О том, что двое жителей Кабардино-Балкарии готовят теракт, стало известно спецслужбам. В прошлом мужчины отбывали наказания за кражи, грабежи, наркотики, угрозы убийством и причинение тяжкого вреда здоровья.

При задержании сотрудниками ФСБ в лесу на окраине Нальчика подозреваемые оказали сопротивление. Ответным огнем они были убиты.

На месте перестрелки нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство весом два килограмма в тротиловом эквиваленте, пишет Telegram-канал Baza.

Теги: нальчик, военкомат, теракт



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