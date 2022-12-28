В Екатеринбурге родные мобилизованных, погибших в ходе СВО, получат единовременную выплату

В Екатеринбурге родственники мобилизованных, погибших в ходе специальной военной операции, получат выплату в 30 тысяч рублей.

Соответствующее постановление главы города Алексея Орлова опубликовано в издании "Екатеринбургский вестник". Уточняется, что выплата является единовременной и касается только тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации.

Как говорится в постановлении, заявитель должен быть членом семьи погибшего военнослужащего, а также иметь регистрацию по месту жительства или пребывания в Екатеринбурге. Обратиться за выплатой следует в течение календарного года со дня гибели мобилизованного. В заявлении нужно указать степень родства с погибшим и реквизиты счета, а также предоставить ряд документов, в том числе подтверждающий факт гибели военного в ходе СВО.

Как сообщало Накануне.RU, в июне этого года губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о единовременных денежных выплатах свердловским военнослужащим, раненым в ходе специальной военной операции, а также членам их семей. В документе были определены суммы компенсаций, в том числе и за гибель в ходе СВО. На тот момент частичная мобилизация в России еще не объявлялась.