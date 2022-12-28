В России утверждена Концепция формирования и развития культуры информационной безопасности граждан

Правительство РФ издало распоряжение "Об утверждении Концепции формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации". Она опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ достаточно небольшой - всего 8 страниц. В нем отмечается, что стремительное развитие информационных технологий дало каждому человеку огромное количество информации, но и резко увеличило количество связанных с этим угроз. Особое внимание должно уделяться детям, которые крайне уязвимы к информационным угрозам. Также число угроз выросло и для Российского государства в целом. К ним отнесены в том числе и постоянные утечки данных. Правда, о том, какие меры будут приниматься для уменьшения этой угрозы, не сказано ни слова.

Правительство приводит принципы и приоритетные задачи по повышения уровня культуры информационной безопасности граждан. В их число, в частности, входят:

- проведение регулярного мониторинга уровня грамотности граждан Российской Федерации по вопросам информационной безопасности;

- регулярное донесение до граждан значимости проблемы и последствий несоблюдения правил личной информационной безопасности;

- формирование интереса к теме информационной безопасности;

- повышение доверия к цифровым сервисам, в том числе к государственным;

- обучение граждан России "новым образцам поведения", основанным на правилах личной информационной безопасности.

Это все должно осуществляться постоянно, но ненавязчиво, считает Правительство.

"Следует учитывать, что современный человек ежедневно находится в негативном информационном потоке, что порождает частичную невосприимчивость к негативной информации. Поэтому распространять информацию о важности соблюдения правил личной информационной безопасности необходимо через фокусировку на позитивной мотивации", — говорится в документе.

Реализация принятой Концепции, как ожидается, будет способствовать повышению уровня грамотности населения по вопросам информационной безопасности, "повышению уровня доверия к цифровым сервисам, а также дальнейшей цифровизации экономики Российской Федерации".

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что теперь в российских школах может появиться новая дисциплина — "Цифровая гигиена". Он может быть как самостоятельным предметом, так и частью ОБЖ.

Характерно, что только в третьем квартале 2022 года Роскомнадзор, согласно отчету, заблокировал и ограничил работу 89 тысяч веб-ресурсов, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего заблокировано сайтов о наркотиках - 22 тысячи. По 20 тысяч сайтов - по азартным играм и лжи о СВО.

Наибольшие вопросы в Концепции вызывают ожидаемые результаты, прежде всего "повышение уровня доверия к цифровым сервисам" и "дальнейшая цифровизация экономики". Спешная цифровизация, без должной защиты данных, и так вызывает резкую критику многих экспертов и родителей, обеспокоенных заменой подлинного образования "цифрой". Также настораживает "обучение граждан России новым образцам поведения".