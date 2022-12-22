В России готовят ужесточение законов о доступе детей в интернет

Власти России готовят ужесточение законов о доступе детей в Сеть.

Не исключается запрет на анонимную регистрацию несовершеннолетних в социальных сетях, введение административной и уголовной ответственности за кибербуллинг. Основанием для пересмотра законов может стать проведенное Государственным университетом управления по заказу Госдумы масштабное исследование о поведении детей в интернете. Как выяснилось, 72% подростков смотрят в интернете материалы со сценами насилия, и другим неприятным содержанием, 47% получали предложения попробовать наркотики, алкоголь, или заработать, распространяя информацию о них, а 28% подвергались преследованиям и угрозам.

Депутаты заявили, что намерены заняться доработкой соответствующих законов "в приоритетном порядке".

Как предполагается, регистрация в соцсетях может проводиться по паспортным данным с указанием подлинного имени и с предоставлением документа в электронном виде — в России подростки получают паспорт с 14 лет.

Регистрировать детей, которым меньше 14 лет, смогут только родители ребенка или его законные представители. Им в электронной форме может быть предложено предоставить согласие на регистрацию ребенка.

Эксперты предлагают создать суды по киберпреступлениям, в компетенцию которых будут входить дела, связанные с нарушением законодательства в сфере информационных технологий и сети. Еще одним нововведением может стать создание во всех субъектах России центров информационной безопасности, сообщают "Известия".