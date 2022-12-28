28 Декабря 2022
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Политика В России Украина
Фото:Накануне.RU

НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину, - МИД РФ

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов обвинил НАТО в бесконтрольной раздаче цифрового оружия через Украину.

"Угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер", — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По словам представителя МИДа, это чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира. Сыромолотов отметил, что сегодня в "прицеле" оказалась Россия, а в будущем на ее месте может оказаться любое другое неугодное США государство.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что "победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить". Он также сообщил, что НАТО ведет диалог с промышленностью о том, как увеличить производство и пополнить запасы оружия.

В Кремле заявили, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга можно считать подтверждением участия альянса в конфликте на стороне Украины.

Теги: нато, украина, цифровое оружие



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