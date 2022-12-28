Банки реструктурировали 155 тысяч кредитов мобилизованных и их родственников - ЦБ

Российские банки реструктурировали 155 тыс. кредитов мобилизованных и их родственников почти на 59 млрд руб. Это в два раза меньше, чем планировал Центральный банк. В банки по этой линии обращается гораздо меньше людей, чем в пандемию, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По словам Даниловой, в целом в сегменте потребительского кредитования реструктурировано сейчас 2,2% задолженности, а в пандемию эта доля доходила до 5,5%.

"В ипотечном кредитовании доля реструктуризаций растет медленнее, чем в потребительском, на 1 декабря 2022 реструктурирован всего 1% портфеля (4,4% в пандемию)", - цитируют Данилову "Известия".