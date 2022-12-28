28 Декабря 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале полицейские спасли водителя, замерзавшего ночью на трассе в -30

На Среднем Урале сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, машина которого сломалась ночью на трассе "обход города Нижние Серги". Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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По его данным, находясь на загородном маршруте патрулирования, инспекторы ДПС лейтенанты Эмиль Аракаев и Сергей Подчиненов обратили внимание на автомобиль "Киа Спортэдж". Транспортное средство располагалось на краю заснеженной трассы с включенной аварийной сигнализацией. Рядом с авто находился его хозяин, который отчаянно махал руками, привлекая внимание полицейских.

"Остановившемуся наряду 52-летний житель Екатеринбурга рассказал, что направлялся домой, в столицу Среднего Урала, когда иномарка внезапно остановилась из-за проблем с двигателем. Самостоятельно устранить неисправность мужчина не мог и нуждался в помощи. Осложняли ситуацию серьезные морозы: в ту ночь показания термометров в регионе перевалили за отметку -30. Убедившись, что на месте машину отремонтировать не удастся, полицейские вызвали автоэвакуатор, а самого водителя пригласили в салон патрульного автомобиля, где напоили горячим чаем и предоставили возможность зарядить сотовый телефон.

Когда к месту поломки прибыл эвакуатор, сотрудники ГИБДД помогли в погрузке корейской иномарки, обеспечив при этом безопасность дорожного движения на участке трассы и предупреждая проезжающих мимо водителей о том, что нужно снизить скорость. Обменявшись с владельцем "Киа" номерами телефонов, госавтоинспекторы позже созвонились с ним и убедились, что мужчина благополучно добрался до пункта назначения", - отметил полковник Горелых.

Позже водитель со словами благодарности в адрес сотрудников ДПС обратился по "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области. В настоящее время решается вопрос о поощрении полицейских правами начальника территориального ОВД.

Напомним, недавно в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД помогли школьникам, замерзавшим в сломавшемся автобусе.

Теги: водитель, машина, ДПС, трасса



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