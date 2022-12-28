28 Декабря 2022
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Общество За рубежом
Фото: соцсети

Всемирно известный пёс сиба-ину из мемов серьёзно болен

Японский пес Кабосу, ставший известным на весь мир благодаря мемам с его мордой, серьезно болен. Об этом сообщила хозяйка собаки породы сиба-ину.

По словам Ацуко Сато, воспитательницы из токийского детского сада, ее любимый питомец испытывает сильную боль. "Кабосу сейчас не очень хорошо… Но я уверена, что с ним все будет в порядке. Он получает поддержку со всего мира" – написала Сато в своем твиттере.

В этом году Кабосу исполнилось 17 лет, обычно собаки этой породы живут 12-15 лет, так что мемный пес уже в весьма преклонном возрасте.

Фото Кабосу, он же мем Доге (Doge), часто используется для создания мемов с забавными подписями. Мем занял 12-е место в списке MTV "50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить её" в 2013 году.

В конце декабря 2013 года была представлена первая мемная криптовалюта Dogecoin, символом которой как раз является Кабосу. Сейчас это довольно популярная крипта, а ее сообщество активно занимается благотворительностью и различными акциями. Кроме того, в Догекоины вложился Илон Маск.

Теги: сиба-ину, собака, кабосу, мем, доге



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