Свердловское МЧС проверило торговые точки с пиротехникой: нарушения есть на 40%

МЧС нашло множество нарушений при продаже пиротехники в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ведомстве, в рамках профилактической операции "Новый год", которая проходит с 1 декабря, сотрудники Госпожнадзора совместно с полицией проводят проверки мест реализации пиротехнических изделий. По данным МЧС, на сегодня в Свердловской области зарегистрировано 180 точек продажи. Основную часть составляют временные торговые павильоны, которые уже в полном объеме охвачены рейдами.

Как было установлено в ходе проверок, на 40% торговых мест выявлены различные нарушения, предъявляемые к пиротехнической продукции, в том числе размещение самих объектов торговли и выставочного оборудования.

"На некоторых точках допускалось совместное хранение пиротехники с другими горючими веществами. На 20% от общего количества мест реализации пиротехнических изделий принимались решения об изъятии продукции в связи с отсутствием необходимых документов о подтверждении соответствия требованиям", - отметили в МЧС.

Как добавили в ведомстве, рейды по местам продаж пиротехники продлятся до 9 января 2023 года.