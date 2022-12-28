Сборка Aurus в ОАЭ начнется с 2024 года

Эмиратский холдинг Tawazun с 2024 года может начать сборку люксовых автомобилей Aurus российского производства.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, дилерский центр также может появиться в ОАЭ в 2024 году. "Я думаю, что следующий год будет организационным, а уже, скорее всего, с 2024 года начнется сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра", — отметил Мантуров, сообщает ТАСС.

Ранее в Елабуге (Татарстан) началось серийное производство (сборка) внедорожников Aurus Komendant. В Aurus заявляют, что автомобиль станет "первым российским внедорожником класса люкс, который будет выпускаться в нашей стране в основном из отечественных комплектующих".