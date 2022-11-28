28 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant

В Елабуге (Татарстан) началось серийное производство (сборка) внедорожников Aurus Komendant. В Aurus заявляют, что автомобиль станет "первым российским внедорожником класса люкс, который будет выпускаться в нашей стране в основном из отечественных комплектующих".

Aurus уже производит в Елабуге седаны представительского класса, также у компании есть производственная площадка на базе НАМИ в Москве – там производят минивэны и лимузины.

Производитель уверяет, что доля локализации Aurus Komendant составляет 70%: двигатель, коробка передач, электроника, интерьер.

Стоит Aurus Komendant от 33 млн руб.

Теги: елабуга, внедорожник, Aurus Komendant



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