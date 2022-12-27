27 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Мишустин подписал приказ о создании военных учебных центров при региональных университетах

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал приказ о создании 16 военных учебных центров при федеральных вузах. Минобрнауки и Минсельхозу поручено профинансировать создание таких центров и обеспечить программы военной подготовки.

Учебные центры будут созданы в Астраханском госуниверситете, Вятском государственном агротехнологическом университете, Дальневосточном государственном аграрном университете, в Ижевском и Липецком политехнических университетах, Национальном исследовательском Мордовском госуниверситете, Новгородском, Орловском, Псковском, Сахалинском, Смоленском, Тюменском, Череповецком, Чеченском госуниверситетах, в Поволжском и Ярославском политехах.

Теги: учебные военные центры, вузы, университеты, михаил мишустин



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