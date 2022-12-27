27 Декабря 2022
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Москва всё: город встал в 10-балльную пробку

Москва во вторник вечером встала в 10-балльную пробку. Уже около пяти вечера длина заторов составляла более 200 километров. Самая сложная ситуация в центральной части города, на ТТК в районе улицы Вавилова, на МКАД.

В департаменте транспорта столичной мэрии основными причинами загруженности назвали снегопад, большое количество поездок, гололедицу и связанный с этим рост мелких ДТП.

"По данным ЦОДД, 26 декабря на дорогах столицы было большое количество автомобилей — почти 3,12 млн, или + 50 тыс. машин, больше, чем в ноябре. Количество поездок на 1 автомобиль внутри ТТК увеличилось на 5% — это связано с увеличением поездок в магазины и торговые центры", - объяснили в дептрансе.

Теги: москва, пробки, гололед, дтп



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