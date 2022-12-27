Белоусов: 2023 год будет легче нынешнего. Если ничего не произойдет

2023 год пройдет для российской экономики гораздо легче, нежели 2022-й, "если ничего не произойдет", заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Вице-премьер добавил, что "каких-то фатальных проблем" не предвидится.

Белоусов также отметил, что в следующем году не следует ждать роста ВВП на 3%. "Я думаю, что будет около нуля. Прогноз сейчас у нас примерно минус один процент, чуть меньше", — уточнил он.

В ноябре Белоусов заявил, что на фоне высокой инфляции и волатильности на мировых рынках экономика России является "‎островком стабильности", ситуация здесь лучше поддается прогнозированию, чем в Европе.

Он напомнил, что российская экономика прошла нижнюю точку спада в части потребительского спроса, а в части инвестиций это произойдет в скором времени. При этом российский бизнес, по мнению вице-премьера, оценивает экономические условия скорее позитивно.