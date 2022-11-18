18 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Белоусов сравнил экономику России с "островком стабильности"

Первый вице-премьер Андрей Белоусов полагает, что на фоне высокой инфляции и волатильности на мировых рынках, экономика России является "‎островком стабильности", и ситуация здесь лучше поддается прогнозированию, чем в Европе.
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Белоусов отметил, что рынки пришли в движение еще в 2021 г. Цены на металлы выросли в два раза. И все гадали, временное это или не временное явление.

"Вот это движение рынков создает очень высокую неопределенность для производителей. Никто не может выстраивать долгосрочные планы. Плюс накладывается высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики, и плюс проблема долгов никуда не делась", - цитирует РБК заявление Белоусова на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.

По его словам, сложившаяся ситуация главным образом угрожает экономике Еврозоны, а положение российской экономики более выгодное.

"У нас в этом отношении все гораздо более устойчиво. Россия, как это ни покажется странным, в условиях санкций сейчас является, пожалуй, островком стабильности. Здесь события прогнозировать легче", - отметил Белоусов.

Он напомнил, что российская экономика прошла нижнюю точку спада в части потребительского спроса, а в части инвестиций это произойдет в скором времени. При этом российский бизнес, по мнению вице-премьера, оценивает экономические условия скорее позитивно.

"Две цифры, два показателя на самом деле показывают, что бизнес довольно оптимистично смотрит на эту ситуацию. Это индекс PMI, который у нас стандартно больше 50%. И второе – очень низкий уровень безработицы, очень высокая занятость, даже ниже чем 4%", - сказал он.

По последним данным Росстата, безработица в России в сентябре 2022 г. выросла до 3,9% с 3,8% в августе (исторический минимум за весь период наблюдений с 1991 г).

Теги: Андрей Белоусов, экономика, Россия



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