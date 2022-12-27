27 Декабря 2022
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СБУ сообщила об аресте "тайных складов с железной рудой Алишера Усманова"

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте имущества, якобы принадлежащего российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Сообщается, что арестованы подпольные российские склады, на которых хранится более 160 тыс. тон украинской железной руды почти на 2 млрд гривен (около $54 млн).

"Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины. Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около 2 млрд грн. Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, - Алишера Усманова", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

В ведомстве напомнили, что после 24 февраля на Усманова были наложены санкции Украины, ЕС и США.

СБУ утверждает, что руду некие россияне пытались нелегально переправить морскими судами на территорию РФ. Затем сырье, якобы, планировалось использовать на нужды металлургической отрасли и ВПК.

Теги: сбу, алишер усманов, склад, железная руда



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