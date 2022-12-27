27 Декабря 2022
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Метро, МЦК и наземный транспорт в Москве 31 декабря будут бесплатными

Столичное метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт (166 маршрутов) будут бесплатно работать в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба правительства города.

Сообщается, что проезд будет бесплатным с восьми вечера 31 декабря до 6 утра 1 января.

При этом в метро в прямом эфире запустят новогоднее обращение президента России, на эскалаторах и в наземном транспорте будут звучать поздравления, записанные голосами популярных артистов, в числе которых Сергей Безруков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Анита Цой, Клава Кока, Егор Шип и другие.

Теги: метро, мцк, 31 декабря, новый год, москва, проезд



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