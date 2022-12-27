На Камчатке военнослужащий получил срок за отказ участвовать в спецоперации

Военнослужащего с Камчатки приговорили к году и восьми месяцам колонии-поселения за отказ участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает издание "Кам 24".

Отмечается, что осужденный уже подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

По данным следствия, 6 октября мужчина, находясь в военно-следственном отделе СКР по гарнизону Петропавловск-Камчатский, нарушил устав, отказавшись выполнить приказ командира воинской части и поехать в зону СВО. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2.1 статьи 332 УК РФ "Неисполнение приказа".

Ранее Челябинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего по контракту к 5 годам 1 месяцу колонии общего режима со штрафом в 15 тысяч рублей за самовольное оставление места службы.