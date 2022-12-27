"Пока ВСУ скованы под Бахмутом": Решетников указал на отличный момент для начала наступления на Украине

Командование ВСУ стянуло значительные силы в район Бахмута (до 2014 года – Артемовск) для противостояния натиску ЧВК «Вагнер». Сейчас созданы реальные возможности для проведения наступления на других участках фронта, заявил генерал-лейтенант СВР в отставке, кандидат исторических наук Леонид Решетников.

По словам эксперта, очередной удар по аэродрому нашей дальней авиации в Энгельсе говорит о том, что противник не чувствует нужного давления со стороны ВС РФ.

«Единственное и самое действенное средство против этого — наши активные операции по линии боевого соприкосновения. Сейчас силами ЧВК «Вагнер» большая группировка ВСУ стянута около Бахмута. То есть «оркестр» оттянул на себя значительную часть вооруженных сил противника. Этим создаются реальные возможности для проведения наступления на других участках фронта.

Без таких наступательных операций мы будем оставаться в полуобороне, развязывая тем самым руки врагу для различных действий, которые наносят урон не только авторитету. Гибнут не только люди, обслуживающие какой-то один аэродром — враг наносит удары по всей нашей территории», — отметил генерал-лейтенант в отставке.

ВСУ бьют по близлежащим областям Российской Федерации, подчеркнул Решетников. По словам эксперта, украинская армия постоянно нацеливается на Крым.

Сейчас, по словам эксперта, следует рассчитывать, что командование ВС РФ перейдет к активным действиям на тех участках фронта, которые стали менее боеспособны в результате того, что происходит вокруг Бахмута.