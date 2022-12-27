27 Декабря 2022
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Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В трех приграничных районах Воронежской области запретили запускать фейерверки

Власти Воронежской области запретили использование фейерверков в Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах, которые граничат с ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Исключение действует на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Запрет будет действовать в течение всего периода режима среднего уровня реагирования, установленного указом президента РФ.

Ранее подобные запреты были введены в некоторых других приграничных с Украиной регионах. Например, в Курской области до конца января запрещено продавать и запускать фейерверки. Губернатор региона Роман Старовойт объяснил это желанием обеспечить безопасность и спокойствие курян. При этом в Крыму власти сделали исключение и разрешили запуск фейерверков непосредственно в новогоднюю ночь.

Теги: фейерверки, воронежская область



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