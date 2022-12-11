11 Декабря 2022
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Общество Центральный ФО
Фото: Накануне.RU

В Курской области в новогодние каникулы нельзя будет запускать фейерверки

В Курской области с завтрашнего дня и до конца января запрещено будет продавать и запускать фейерверки. Губернатор региона Роман Старовойт объяснил это желанием обеспечить безопасность и спокойствие курян.

"В регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области", - прокомментировал это решение Старовойт.

Он добавил, что рассчитывает на понимание и ответственное отношение жителей региона.

Ранее подобные запреты были введены в некоторых других приграничных с Украиной регионах. Правда, например, в Крыму власти сделали исключение и разрешили запуск фейерверков непосредственно в новогоднюю ночь.

Теги: фейерверки, курская область, запрет



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