Лукашенко заявил, что за вечер они с Путиным расставили точки над i

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за вечер понедельника они с российским коллегой Владимиром Путиным расставили точки над "и".

"У многих государств уходят на это годы, а мы за вечер многие точки над i расставили, продолжая наш минский диалог", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, многие вопросы были окончательно согласованы, их доработают правительства двух стран, передает ТАСС.

Президенты России и Белоруссии провели переговоры 26–27 декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подготовил подарки для участников саммита. Главам государств преподнесли перстни с символикой СНГ и поздравлением с Новым годом. Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии, даже опубликовал макет перстня, в котором щеголял Александр Лукашенко.