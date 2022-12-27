Путин преподнес главам стран СНГ девять колец

Президент России Владимир Путин подготовил подарки для участников неформального саммита глав государств СНГ, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Главам государств преподнесли перстни с символикой СНГ и поздравлением с Новым годом. Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии, даже опубликовал макет перстня, в котором щеголял Александр Лукашенко.

В сети по этому поводу вспомнили произведение Джона Толкина "Властелин колец", в котором предводитель темных сил Саурон даровал людским королям девять колец, которые в итоге подчинили их кольцу всевластия и сделали назгулами – демонами-служителями Саурона.