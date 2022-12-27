Силуанов: Позиция кабмина по налогообложению уехавших россиян пока не сформирована

Позиция российских властей по налогообложению работающих из-за рубежа россиян пока окончательно не сформирована, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, правительство рассматривает предложения депутатов об отмене преференций для покинувших страну.

"Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет", - отметил министр.

Силуанов пояснил, что уехавшие россияне могут стать нерезидентами и вообще ничего не платить. "Зарегистрировать компанию, оказывать услуги на территории РФ, соответственно, ни НДФЛ, ничего не будет", - цитирует его ТАСС.

Другой вариант, добавил министр, — сохранить все как есть, и внести соответствующую налоговую поправку, которая позволит оказывать определенные услуги из-за рубежа на территории РФ и платить налоги здесь.

"Мы хотим сделать так, чтобы налоги платились", — сказал Силуанов и добавил, что правительство взвешивает предложение депутатов и определится с позицией.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке повышенных налогов для уехавших из страны. По словам политика, есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим Россию, чтобы они вернулись обратно, но это неправильно. Его удивляет, что до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на "удаленке", но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством РФ.