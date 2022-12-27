Силуанов: Позиция кабмина по налогообложению уехавших россиян пока не сформирована

27 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: forumspb.com

Силуанов: Позиция кабмина по налогообложению уехавших россиян пока не сформирована

Позиция российских властей по налогообложению работающих из-за рубежа россиян пока окончательно не сформирована, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, правительство рассматривает предложения депутатов об отмене преференций для покинувших страну.

"Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет", - отметил министр.

Силуанов пояснил, что уехавшие россияне могут стать нерезидентами и вообще ничего не платить. "Зарегистрировать компанию, оказывать услуги на территории РФ, соответственно, ни НДФЛ, ничего не будет", - цитирует его ТАСС.

Другой вариант, добавил министр, — сохранить все как есть, и внести соответствующую налоговую поправку, которая позволит оказывать определенные услуги из-за рубежа на территории РФ и платить налоги здесь.

"Мы хотим сделать так, чтобы налоги платились", — сказал Силуанов и добавил, что правительство взвешивает предложение депутатов и определится с позицией.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке повышенных налогов для уехавших из страны. По словам политика, есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим Россию, чтобы они вернулись обратно, но это неправильно. Его удивляет, что до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на "удаленке", но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством РФ.

Теги: силуанов, налогообложение, уехавшие россияне



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети