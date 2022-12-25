Спикер Госдумы заявил о подготовке повышенных налогов для покинувших Россию

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о подготовке повышенных налогов для уехавших из страны.

Как написал сегодня политик у себя в Telegram-канале, есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим Россию, чтобы они вернулись обратно.

"Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок – считает, что они предали свою страну, родных и близких", - полагает Володин.

Председатель Госдумы заявил, что до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на "удаленке", но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством РФ.

"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство", - предупредил Вячеслав Володин.

Напомним, ранее спикер Госдумы заявлял, что "все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства".