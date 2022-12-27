27 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Следователи возбудили дело из-за ненадлежащего отопления жителей Белоярского

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за ненадлежащего отопления жителей пос. Белоярский. К одной из котельных, рассчитанных на отопление только двух домов, было подключено сразу семь, включая многоэтажную новостройку.

"Белоярская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства при обеспечении теплоснабжением жителей многоквартирных домов по улицам Сибирская и Отрадная в пос. Белоярский. В ходе надзорных мероприятий межрайонным прокурором Михаилом Мякишевым ранее осуществлен осмотр указанных домов и источников теплоснабжения, запрошена необходимая документация, с администрацией Белоярского городского округа проведено совещание по сложившейся ситуации", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, что ранее из-за сложившейся ситуации, прокуратура внесла представление главе Белоярского городского округа Григорию Вихареву.

Проверочные мероприятия все еще ведутся. Из результаты, а также фактическое восстановление прав граждан находится на контроле прокуратуры

Теги: прокуратура, Белоярский, отопление, котельная



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