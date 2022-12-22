Главе Белоярского внесли представление из-за проблем с отоплением в многоквартирных домах

Прокуратура внесла представление главе Белоярского городского округа Григорию Вихареву из-за ненадлежащего теплоснабжения многоквартирных домов. Как выявила проверка, вместо двух домов, к котельной было подключено сразу семь, из-за чего максимальная нагрузка на нее выросла в разы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, речь идет о домах по улице Сибирская и Отрадная в пос. Белоярский. На место выезжал межрайонный прокурор Михаил Мякишев, была запрошена необходимая документация, а с местной администрацией проведено совещание.

"Установлено, что при проектировании объекта капитального строительства - здания жилого многоквартирного дома № 16 по ул. Отрадная в пос. Белоярский - осуществление теплоснабжения объекта предусмотрено от действующей котельной, расположенной между домами №№ 5 и 7 ул. Сибирская пос. Белоярский, путем врезки в действующую систему теплоснабжения. При этом расчеты по мощности котельной для вновь построенного дома не произведены", - сообщили в прокуратуре.

Более того, тепловой баланс котельной предполагает подключение к ней только двух домов, однако на момент подключения последнего, она уже снабжала шесть многоэтажных жилых построек. Максимальная нагрузка на котельную должна составлять 0,688 Гкал/час, однако из-за нарушения превышала до 0,753 Гкал/час. Из этого следует, что новый - седьмой дом ввели в эксплуатацию с пониманием, что подключить к котельной его уже не представляется возможным.

"Прокуратура главе Белоярского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства. В настоящее время проверочные мероприятия не завершены, проводится сбор и анализ документации. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действий (бездействия) должностных лиц администрации Белоярского городского округа", - пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что уже решается вопрос о восстановлении прав жителей на надлежащее отопление и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Результаты надзорных мероприятий и фактическое восстановление прав граждан находится на контроле прокуратуры.