Минпросвещения Пермского края распорядилось зарегистрировать всех детей в РЭШ

Министр просвещения Пермского края Раиса Кассина распорядилась организовать в школах проведение "Единого краевого урока" по использованию электронных образовательных платформ на примере "Российской электронной школы" (РЭШ). Урок нужно провести во всех классах до 27 декабря и в рамках этого урока зарегистрировать всех учеников на портале РЭШ.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, учитель информатики Михаил Богданов, возмущенный содержанием письма, отмечает, что подобное мероприятие, не включенное в рабочие программы, не может быть обязательным и отнимать учебное время уроков. Кроме того, регистрация возможна только с согласия родителей.

Его также потешила формултировка: "... в связи с повышением внимания к информационной безопасности в целом и к безопасности несовершеннолетних при использовании сети Интернет особое внимание следует уделить применению верифицированного, проверенного экспертами образовательного контента, полученного из достоверных источников".

"Я такого чиновного беззакония за подписью регионального министра давно не видел! Не мудрено, что все школы Края стоят на ушах и учителя поставлены в условия унизительного уговаривания родителей. Какая связь между "информированием" и принудительной регистрацией? И, главное, какое все это имеет отношение к очной форме обучения? Вы готовите регион к повальному дистанту опять? Зачем все это? И кто Вам разрешил раздавать подчиненным указания, напрямую нарушающие федеральное законодательство?" - написал Богданов.

"Дама в своей правовой реальности и немного в гопстоп. Решила провести "Единый урок" (соврав, что он обязательный) через "обязательную" регистрацию всех на портале РЭШ. И сообщила, что дети могут это делать без родителей", - описал ситуацию председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.

Принуждение к регистрации детей на цифровых платформах вызывает возмущение родительских организаций, которые видят в этом подмену образования "цифрой" и неоправданный сбор персональных данных детей.