Шукшина: Вакханалию с принуждением к МЭШ нужно прекратить

"Вакханалию" с принуждением родителей и детей к Московской электронной школе (МЭШ) нужно прекратить. Так прокомментировала сообщение об утечке данных миллионов московских школьников заслуженная артистка России Мария Шукшина.

Накануне Telegram-канал "Утечки информации" сообщил, что в открытом доступе оказались более 17 млн строк, в которых указаны ФИО, даты рождения, номера телефонов, электронная почта, СНИЛС, актуальные на август 2021 года. Утечка затронула огромную часть жителей Москвы. В Департамента информационных технологий Москвы опровергли эту информацию. Однако канал отмечает, что данные нескольких известных ему школьников там обнаружены.

Шукшина вопрошает: будут ли виновные привлечены к ответственности? Если нет, то это будет показателем сохранности персональных данных людей, в том числе биометрических. Ранее также не сообщалось о каких-либо наказаниях виновных, допустивших утечки в открытый доступ баз персональных данных, которые случались неоднократно.

Ранее родители жаловались на принуждение к регистрации в МЭШ, которая требует передачи персональных данных ребенка и родителей.