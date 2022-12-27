ЦБ сообщил о закрытии сделки по продаже банка "Открытие"

Центробанк сообщил о закрытии сделки по продаже ВТБ банка "Открытие".

"Банк ВТБ (ПАО) выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк "ФК Открытие" (рег. № 2209) в полном объеме. В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк "ФК Открытие", 100% акций банка переданы Банком России Банку ВТБ (ПАО)", - говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, ранее Центральный банк России объявил цену, по которой продает "Открытие" ВТБ. О сделке стало известно давно, но сумму озвучили не сразу. Независимый оценщик АО "ДРТ" оценил их рыночную стоимость в диапазоне 328–374 млрд руб. ЦБ и ВТБ заключили договор о продаже банка за 340 млрд руб.

"Акции оплачиваются денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек", - сообщил тогда ЦБ.