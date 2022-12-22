ЦБ продает банк "Открытие" ВТБ за 340 миллиардов рублей

Центральный банк России объявил цену, по которой продает банк "Открытие" банку ВТБ. О сделке стало известно давно, но до сих пор сумма не озвучивалась. На прошлой неделе глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о желании закрыть сделку до конца этого года.

Проданы будут 100% акций ПАО банк "ФК Открытие". Независимый оценщик АО "ДРТ" оценил их рыночную стоимость в диапазоне 328–374 млрд руб. ЦБ и ВТБ заключили договор о продаже банка за 340 млрд руб.

"Акции оплачиваются денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек", - говорится в сообщении ЦБ.