СМИ: Мобильные операторы предупреждают абонентов о росте тарифов в 2023 году

27 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: Мобильные операторы предупреждают абонентов о росте тарифов в 2023 году

Российские операторы мобильной связи начали предупреждать своих абонентов о планах повысить тарифы в начале 2023 года, пишут "Ведомости". Письма с уведомлениями уже получили некоторые клиенты "Мегафона" и Tele2. МТС предупредила клиентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, а "Билейн" обзванивает клиентов с предложением подключить дополнительные платные услуги.

"Мегафон" объясняет повышение цен на свои услуги ростом затрат на оборудование. В компании соглашаются, что "это может быть неожиданно".

Весной этого года мобильные операторы стали ограничивать действие безлимитных тарифов на мобильный интернет. В Минцифры заявили, что шаг оправданный: "решение тяжелое, но необходимое для баланса интересов и сохранения средней скорости передачи данных".

"Можно сбалансировать безлимитные тарифы в пользу поддержания высокой средней скорости для всех абонентов. Мы вынуждены выбирать меньшее из зол. Или у нас средняя скорость падает на абонента, или сокращается программа по безлимитному интернету. Но в среднем средняя скорость не падает, - заявил глава Минцифры Максут Шадаев в апреле. - Это тяжелый выбор, мы посчитали правильным в этих условиях поддерживать высокую среднюю скорость, так как многие пользуются старыми тарифами с дешевым безлимитом. Всеобщее благо выше блага отдельных абонентов".

Теги: мобильный оператор, тариф, рост, оборудование, расходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети