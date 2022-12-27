СМИ: Мобильные операторы предупреждают абонентов о росте тарифов в 2023 году

Российские операторы мобильной связи начали предупреждать своих абонентов о планах повысить тарифы в начале 2023 года, пишут "Ведомости". Письма с уведомлениями уже получили некоторые клиенты "Мегафона" и Tele2. МТС предупредила клиентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, а "Билейн" обзванивает клиентов с предложением подключить дополнительные платные услуги.

"Мегафон" объясняет повышение цен на свои услуги ростом затрат на оборудование. В компании соглашаются, что "это может быть неожиданно".

Весной этого года мобильные операторы стали ограничивать действие безлимитных тарифов на мобильный интернет. В Минцифры заявили, что шаг оправданный: "решение тяжелое, но необходимое для баланса интересов и сохранения средней скорости передачи данных".

"Можно сбалансировать безлимитные тарифы в пользу поддержания высокой средней скорости для всех абонентов. Мы вынуждены выбирать меньшее из зол. Или у нас средняя скорость падает на абонента, или сокращается программа по безлимитному интернету. Но в среднем средняя скорость не падает, - заявил глава Минцифры Максут Шадаев в апреле. - Это тяжелый выбор, мы посчитали правильным в этих условиях поддерживать высокую среднюю скорость, так как многие пользуются старыми тарифами с дешевым безлимитом. Всеобщее благо выше блага отдельных абонентов".