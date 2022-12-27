Байден ввел режим ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке и ряде других восточных территорий страны, где продолжает бушевать зимний шторм. Накануне вечером почти 26 тыс. человек в Нью-Йорке и штате Мэн остались без электричества. За минувший уикенд было в общей сложности отменено более 11 тыс. рейсов, еще 7 тыс. рейсов задерживаются.

Буря унесла несколько десятков жизней американцев, и власти предполагают, что печальный список увеличится, поскольку многие числятся пропавшими без вести, их поиски ведут спасатели. В понедельник погибших было 49.

Коммунальные службы не справляются с расчисткой улиц и дорог, коммуникации между городами и штатами затруднена. Уборку снега затрудняют погребенные под небывалым слоем осадков автомобили. Так, в Баффало на Рождество спасатели откопали 11 брошенных машин скорой помощи.