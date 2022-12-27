"Эпичный тред": Илон Маск посмеялся над прогнозами Медведева

Американский бизнесмен Илон Маск с сарказмом прокомментировал прогнозы Дмитрия Медведева на 2023 год. Экс-президент России опубликовал список из десяти пунктов в Twitter.

Так, среди прочего зампред Совбеза России "предвидит" нефть по $150 за баррель, распад Евросоюза (с предварительным возвращением в него Великобритании), отмену евро как валюты, "создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Балтии, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих маргиналов)" и т.д.

"Эпичный тред! Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", - написал Маск в ответах на пост Медведева.

Маск также оставил эмодзи в виде шокированного смайлика и попросил напомнить ему через год вернуться к этому посту, чтобы удостовериться, что ничего из предсказанного Медведевым не сбылось.