27 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Samsung

В России рынок смартфонов упал впервые за семь лет

Торговые сети России и эксперты зафиксировали первое за семь лет сокращение рынка смартфонов.

По итогам 2022 года было продано 24–26,5 млн устройств, что на 20% меньше, чем годом ранее. Как говорят эксперты, доля ведущих мировых брендов — Samsung и Apple — снизилась на треть, на столько же усилились позиции китайских производителей, которые заняли место прекративших поставки в мировых IT-гигантов.

Эксперты говорят, что именно экспансия в Россию вендоров из КНР и их конкуренция друг с другом предотвратили еще более серьезный обвал. В 2023 году такого снижения продаж уже не будет. По предварительным данным, их удастся сохранить на уровне 2022 года, считают аналитики.

В рейтинге наиболее популярных у россиян брендов в штуках первым стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, увеличивший долю почти в 2,5 раза. Третьим стал Samsung, лидировавший в прошлые годы. На четвертом месте оказалась компания Apple, на пятое впервые вышел китайский бренд Tecno, сообщают "Известия".

Напомним, россияне стали покупать более дешевые смартфоны. Средний чек в третьем квартале уменьшился на 15% (к третьему кварталу 2021 года) – до 19,3 тыс. руб.

Теги: смартфоны, гаджеты, электроника



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