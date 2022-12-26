В Ялте ввели режим угрозы техногенной ЧС в акватории порта

Указ главы Крыма о введении угрозы техногенной чрезвычайной ситуации в акватории Ялтинского морского порта позволяет продолжить работы по устранению последствий потопа 2021 г. в Ялте.

"Ситуация с селевыми наносами возникла полтора года назад, за это время мы вычистили город и русло реки. Следующий этап – очистка выхода из русла реки в акваторию Черного моря в районе Ялтинского порта от селевых наносов, которые образовались во время ЧС и скопились за полтора года из-за осадков. Для очистки этой территории было необходимо, чтобы ее признали пострадавшей в результате ЧС", - сообщила ТАСС глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она добавила, что подрядная организация сможет начать работы после праздников. Работы будут проводиться до конца января, но сроки могут быть продлены в зависимости от погодных условий, работы продлятся около месяца. Расчистка акватории необходима, потому что селевые наносы создают препятствия для выхода воды из реки Быстрой.

Напомним, указ главы Крыма Сергея Аксенова о введении угрозы техногенной чрезвычайной ситуации в акватории Ялтинского морского порта опубликован сегодня. В документе дано поручение министерству транспорта Крыма, администрации Ялты и руководству Ялтинского морского порта провести комплекс мероприятий по ликвидации угрозы техногенной ЧС в районе реки Быстрой и организовать работу по ликвидации наноса грунта.

Летом 2021 г. Керчь сильно пострадала от паводка. Город был практически полностью затоплен, на очистку улиц, водоканала и т.д. ушла не одна неделя. Сильно пострадала и Ялта. В июле продажи туров в Крым упали в 10-11 раз.