Жители новых регионов смогут получит российский паспорт за 10 рабочих дней

Жители четырех новых регионов России смогут получить паспорт за 10 рабочих дней со дня принятия заявления.

"Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации не должен превышать 10 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации МВД России или его территориальным органом", - говорится в указе Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее стало известно, что прием документов на российский паспорт и их выдача начнутся во всех отделениях Миграционной службы МВД ДНР только к весне.