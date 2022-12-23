23 Декабря 2022
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Фото: Накануне.ru

В ДНР начнут принимать заявления на паспорт РФ к весне

Прием документов на российский паспорт и их выдача начнутся во всех отделениях Миграционной службы МВД ДНР только к весне, пишут местные СМИ со ссылкой на службу.

Первые несколько пунктов в ДНР открылись 20 октября, потом планировалось начать это делать во всех отделениях до конца ноября, но открылись лишь еще несколько. Сообщается, что всего в ДНР паспорт РФ получили 497 тыс. человек, из них после вступления республики в состав России - 42 тыс. То есть фактически паспортизация в ДНР еще не началась.

Согласно федеральным конституционным законам о принятии в состав России новых регионов, все жители, постоянно проживающие на этих территориях и не подавшие заявления об отказе от гражданства РФ, признаны гражданами России, поэтому они получат российский паспорт без заявления на гражданство, но только после принятия присяги и прохождения дактилоскопии.

Теги: ДНР, паспорт



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