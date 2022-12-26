Директора Музея истории Екатеринбурга будут судить за дискредитацию ВС РФ

Новый директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ. Информация об этом появилась в картотеке Ленинского районного суда. Заседание состоится 27 декабря.

Напомним, о новой должности Пушкарева стало известно 14 декабря, и уже 21 декабря экс-журналист попал в полицию, где на него якобы составили протокол о дискредитации ВС РФ. Поводом для этого стал пост екатеринбуржца в социальных сетях. Назначение Пушкарева вызвало вопросы у основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данным предпринимателя, в своих публикациях Пушкарев сообщал недостоверную информацию о ЧВК, а в соцсетях выступал против проведения СВО. В дальнейшем глава Екатеринбурга Алексей Орлов и Пригожин пообщались по телефону, и градоначальник не стал увольнять Пушкарева "по первому требованию".