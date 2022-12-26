26 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Путин открыл в Санкт-Петербурге неформальную встречу глав стран СНГ

В президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге началась неформальная встреча лидеров стран – участниц Содружества Независимых Государств. В нем участвуют президенты России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьер-министр Армении. частников встречи поприветствовал Владимир Путин.

"Хочу выразить признательность всем вам за то, что вы приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на уже традиционную неформальную предновогоднюю встречу лидеров стран – участниц Содружества Независимых Государств. То, что мы ещё раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов всех стран", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он предложил вместе подвести итоги работы Содружества Независимых Государств в 2022 г., поговорить о планах на перспективу и обсудить волнующие нас всех вопросы региональной и международной повестки.

"В уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами и Россией со всеми странами СНГ", - сказал Путин.

Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге(2022)|Фото: kremlin.ru

Теги: Владимир Путин, СНГ, саммит



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