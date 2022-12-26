Товарооборот Казахстана со странами СНГ за 10 месяцев года вырос на 11% до $30 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Санкт-Петербурге на неформальном саммите руководителей стран СНГ, отметил, что такие встречи "дают хорошую возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ и обозначить задачи на перспективу".

Казахстан в течение года принял ряд конкретных мер по укреплению потенциала Содружества. Прошло более 80 крупных мероприятий.

"Наши совместные усилия нашли своё отражение в документах, принятых по итогам Астанинского саммита в октябре", - цитирует Токаева пресс-служба Кремля.

Особое внимание на протяжении всего года уделяли реализации задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

"Все эти шаги, на наш взгляд, принесли свои плоды. С удовлетворением хотел бы отметить, что товарооборот Казахстана со странами СНГ за январь-октябрь вырос на 11% до $30 млрд. За аналогичный период 2021 г. этот показатель составил $26,5 млрд, то есть рост примерно на $5 млрд – хорошая тенденция", - сказал Токаев.

Глава Казахстана обратил внимание на создание благоприятных условий для торговли. Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ.

"Здесь особое значение приобретает международный коридор "Север – Юг", важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. Мы знаем, что и Российская Федерация проявила практический интерес к реализации этого проекта. Естественно, это приветствуется", - сказал Токаев.

Взаимодействие в сфере безопасности имеет очень большое значение. Для адаптации организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать её потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене. В ближайшее время начнётся подготовка документов по учреждению институтов наблюдателя при СНГ и партнёра Содружества.

"Символично, что в наступающем, 2023 г. в Содружестве будет праздноваться, отмечаться Год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка", - сказал Токаев.