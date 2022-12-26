Товарооборот Казахстана со странами СНГ за 10 месяцев года вырос на 11% до $30 млрд

26 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Товарооборот Казахстана со странами СНГ за 10 месяцев года вырос на 11% до $30 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Санкт-Петербурге на неформальном саммите руководителей стран СНГ, отметил, что такие встречи "дают хорошую возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ и обозначить задачи на перспективу".

Казахстан в течение года принял ряд конкретных мер по укреплению потенциала Содружества. Прошло более 80 крупных мероприятий.

"Наши совместные усилия нашли своё отражение в документах, принятых по итогам Астанинского саммита в октябре", - цитирует Токаева пресс-служба Кремля.

Особое внимание на протяжении всего года уделяли реализации задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

"Все эти шаги, на наш взгляд, принесли свои плоды. С удовлетворением хотел бы отметить, что товарооборот Казахстана со странами СНГ за январь-октябрь вырос на 11% до $30 млрд. За аналогичный период 2021 г. этот показатель составил $26,5 млрд, то есть рост примерно на $5 млрд – хорошая тенденция", - сказал Токаев.

Глава Казахстана обратил внимание на создание благоприятных условий для торговли. Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ.

"Здесь особое значение приобретает международный коридор "Север – Юг", важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. Мы знаем, что и Российская Федерация проявила практический интерес к реализации этого проекта. Естественно, это приветствуется", - сказал Токаев.

Взаимодействие в сфере безопасности имеет очень большое значение. Для адаптации организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать её потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене. В ближайшее время начнётся подготовка документов по учреждению институтов наблюдателя при СНГ и партнёра Содружества.

"Символично, что в наступающем, 2023 г. в Содружестве будет праздноваться, отмечаться Год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка", - сказал Токаев.

Теги: Касым-Жомарт Токаев, неформальный саммит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.12.2022 16:00 Мск Путин открыл в Санкт-Петербурге неформальную встречу глав стран СНГ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети