26 Декабря 2022
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Политика Челябинская область В России
Фото: gubernator74.ru

Депутат Госдумы Голиков предлагает ввести ограничения для россиян, уехавших из страны в период мобилизации

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предлагает запретить работать в органах государственной власти россиянам, уехавшим из страны в период частичной мобилизации.

В настоящий момент парламентарий готовит поправки в закон о государственной гражданской службе РФ. Предлагается ввести ограничения на прохождение государственной службы для всех россиян, уехавших в период проведения частичной мобилизации, но, подпадавших под призыв. Кроме того, депутат предлагает ограничить их право избираться на выборные должности в органы муниципальной и государственной власти России.

"Свое отношение к родному государству, эти граждане выразили "убежав" от частичной мобилизации за границу. Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны, игнорировать священный долг по защите Родины, нельзя никому", - написал Голиков на своей странице в соцсети.

Напомним, Голиков подал заявление на участие в спецоперации. Он служил в армии и является сержантом запаса. В октябре он получил повестку и уехал в учебную часть в качестве добровольца.

Теги: Олег Голиков, поправки, мобилизация,



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