26 Декабря 2022
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Происшествия В России За рубежом
Фото: www.globalgeografia.com

В Индии скончался самый богатый депутат России 2018 года

В Индии скончался самый богатый депутат России по версии 2018 года Павел Антов. Он был найден мертвым под окнами отеля, где отмечал свой 65-летний юбилей, передает Telegram-канал Shot.

По информации индийского телеканала NDTV, тело миллиардера нашли в субботу в Райагаде (штат Одиша). Предварительно, бизнесмен упал с третьего этажа. Известно, что погибший прилетел в Индию ещё с тремя российскими туристами, чтобы отметить своё 65-летие.

Одного из друзей Антова обнаружили в номере без сознания среди пустых бутылок из-под алкоголя. Он скончался по дороге в больницу.

Смерть Антова подтвердил вице-спикер заксобрания Владимирской области Вячеслав Картухин.

Антов являлся вице-президентом группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году Forbes оценил его заработок в 10 млрд руб. Тогда Антов возглавил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России.

Теги: павел антов, индия, депутат



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