В Чечне опровергли информацию о задержании представителя Кадырова в Херсонской и Запорожской областях

Министр Чечни по внешним связям Ахмед Дудаев опроверг слухи о задержании представителя Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях.

"Все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова - это неправда", - заявил он РИА Новости.

"Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте", - сообщил Дудаев.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Симферополе представителя Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова. Также якобы задержаны четверо лейтенантов отряда СОБР "Ахмат". По данным канала, они приехали в столицу Крыма купить автомобиль, а вечером отправились отдыхать в один из местных клубов. Там один из силовиков позволил себе грубо распустить руки — он схватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Молодой человек девушки увидел это и решил призвать к ответу обидчика. Но мужчины просто выволокли парня на улицу и там просто начали избивать.