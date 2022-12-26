Baza: В Крыму задержан представитель Кадырова и четверо чеченских силовиков по подозрению в избиении

Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Симферополе представителя Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова. Также задержаны четверо лейтенантов отряда СОБР "Ахмат".

По данным канала, они приехали в столицу Крыма купить автомобиль, а вечером отправились отдыхать в один из местных клубов. Там один из силовиков, якобыв, себе позволил грубо распустить руки — он схватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Молодой человек девушки увидел это и решил призвать к ответу обидчика.

Но мужчины просто выволокли парня на улицу и там просто начали избивать. По словам очевидцев, охрана заведения никак не мешала бойцам.

Успокоить мужчин смогли лишь местные полицейские, и то не сразу — один из сопротивлявшихся ударил полицейского ногой при задержании, пришлось применять баллончик. На беседе со следователями подозреваемые пошли в отказ, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения, пишет Baza.