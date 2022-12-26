26 Декабря 2022
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Экономика В России За рубежом
Фото: Apple

Apple не дает российским пользователям iPhone 14 использовать функции VoLTE и VoWiFi

Российские мобильные операторы не смогли договориться с Apple о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для телефонов линейки iPhone 14, пишет "Коммерсант".

Эти функции улучшают качество связи, и на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. На iPhone 14 также недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки.

Российские операторы начали развертывать VoLTE в 2015 году. iPhone к тому моменту уже технически поддерживал технологию, но обновления iOS, которые включили ее в России, стали доступны только в 2017 году. К июню 2022 года, по подсчетам TelecomDaily, "МегаФон" запустил VoLTE в 82 регионах России, МТС — в 72, "Вымпелком" — в 28, Tele2 — в трех.

Apple остановила работу в России в марте из-за военных действий на Украине, выпущенные с тех пор iPhone 14 и iPhone SE третьего поколения не поставляются в страну напрямую.

Теги: apple, iphone, VoLTE, VoWiFi



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