26 Декабря 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: AP Photo / Evan Vucci

Politico: Вашингтон передаст Киеву ЗРК Patriot только после обучения украинских военных в США

Пентагон передаст Киеву систему ПВО Patriot только после того, как украинские военные пройдут полное обучение в США. Об этом сообщает Politico.
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Киев просил Patriot в течение нескольких месяцев, но США сдерживали и технические вопросы: сложность системы и длительный процесс обучения, необходимый для ее эксплуатации. Ожидается, что потребуется несколько месяцев, чтобы обучить украинцев управлению Patriot, для чего обычно требуется 90 военнослужащих, сообщили изданию в Пентагоне.

После 24 февраля украинские боевики прошли обучение по целому ряду различных систем вооружения, предоставленных НАТО, включая высокомобильную артиллерийскую ракетную систему американского производства, в Восточной Европе, Германии и Британии. Но непосредственно в США ни одно обучение еще не проводилось.

По словам одного из чиновников, обучение, скорее всего, пройдет в Форт-Силле, штат Оклахома, где находится большинство инструкторов и сложных тренажеров. Проведение тренинга в Европе было бы сопряжено с большими логистическими трудностями.

Таким образом, Patriot не попадет на Украину еще в течение минимум нескольких месяцев.

На данный момент известно, что Вашингтон собирается предоставить одну батарею ЗРК Patriot, в которую входит несколько установок. О дополнительных "патриотах" речь не идет, сообщает Politico.

Теги: США, Украина, ЗРК Patriot



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