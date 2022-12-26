Разведка ЛНР узнала о присутствии в рядах ВСУ наемников из более чем 30 стран

В зоне проведения специальной военной операции на Украине воюют наемники из более чем 30 стран. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, наибольшее число переговоров выявлено на английском языке с различными диалектами, передает РИА Новости.

Он добавил, что также присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

Ранее Марочко сообщил, что польские наемники, воюющие на стороне ВСУ, несут колоссальные потери. По его словам, об этом свидетельствуют разведданные, радиоперехваты.